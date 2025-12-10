Англія

19-річний бразилець з Греміо приєднається до нового клубу в січні, угода оцінюється у 12 млн євро.

Астон Вілла досягла повної домовленості щодо підписання вінгера Греміо Аліссона Едварда. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, англійський клуб заплатить 10 млн євро як основну суму та ще 2 млн євро передбачені у вигляді бонусів.

19-річний бразильський фланговий нападник приєднається до команди у січні. Очікується, що Аліссон пройде медогляд і підпише контракт з Астон Віллою до кінця грудня.

Всього Аліссон Едвард провів за першу команду Греміо 41 матч, забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.