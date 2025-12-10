Ліга чемпіонів

Наставник Бенфіки відмовився робити припущення, як би розвивалися події під його керівництвом.

Португальський тренер Бенфіки Жозе Моурінью у коментарі португальському виданню A Bola відмовився спекулювати на тему того, що під його керівництвом команда могла б розпочати сезон успішніше, ніж за Бруну Лаже.

"Я не можу сказати, що якби я почав, то було б краще, або якби я почав, то було б гірше. Це легковажно говорити. Я не хочу в це входити. Інакше я б також мав сказати: "Якби я починав чемпіонат, я б не починав чемпіонат з цим складом". Але я не починав. Почав попередній тренер, вирішив попередній тренер, попросив попередній тренер", – зазначив Моурінью.

Наставник додав: "Ви також могли б сказати мені: "Ах, якби він був тут зараз, все могло б бути краще, бо він мав команду, яку сам обрав, з гравцями, яких сам обрав". Можливо так, а можливо ні. Я вважаю, що робити такі коментарі – це легковажність. Принаймні я не можу сказати, що зі мною все було б краще".

Наразі Бенфіка посідає третє місце в чемпіонаті Португалії, маючи 29 очок і відстаючи від лідера Порту на 8 очок. У відбірковій групі ЛЧ Бенфіка наразі має лише 3 очки.