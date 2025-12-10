Наставник киян проаналізував італійську команду та поділився очікуваннями від ключового матчу Ліги конференцій.
Ігор Костюк, пресслужба ФК Динамо Київ
10 грудня 2025, 19:04
Виконувач обов’язки головного тренера Динамо Ігор Костюк поспілкувався з представниками ЗМІ напередодні матчу 5-го туру основного етапу Ліги конференцій проти Фіорентини.
На початку пресконференції Костюк привітав футбольну спільноту з Міжнародним днем футболу та розповів про кадрову ситуацію в команді:
"З нами не буде Дениса Попова та капітана Віталія Буяльського, але повернулися до загальної групи один із лідерів Андрій Ярмоленко та Крістіан Біловар".
Коментуючи суперника, наставник підкреслив, що попри місце Фіорентини в таблиці, італійці залишаються дуже небезпечним опонентом:
"Фіорентина витратила 70 млн євро на підсилення. У матчах, де вони поступалися, не скажу, що мали програвати — грали на рівних із суперниками. Команда якісна й, на мій погляд, незаслужено перебуває на останньому місці".
Щодо свого впливу на Динамо після призначення, Костюк заявив:
"Я не люблю давати обіцянки. Команда зараз не в найкращому стані, але запевняю, що завтра на полі не буде байдужих".
Наставник також оцінив перспективи киян у Лізі конференцій:
"Було багато невдач, але це вже позаду. Будемо виходити на кожен матч і досягати максимального результату. У нас є шанси пройти до весняної стадії, і ми зробимо все можливе".
Відповідаючи на запитання про можливість перемоги у Флоренції, Костюк зазначив:
"Гра покаже. Ми готувалися, Фіорентина — добра команда. У нас багато втрачено очок, у них — останнє місце, тож буде цікаво. Я впевнений, що ті гравці, які вийдуть завтра — старт чи ротація — будуть не гіршими".
На завершення коуч торкнувся питання логістичних труднощів та підтримки українців за кордоном:
"Так, важко добиратися, але нам не можна скаржитися — нашим Воїнам значно важче. Ми граємо не лише за себе, а й за них. Сьогодні до нас приходила український консул Оксана Калатейчук і сказала, що люди прийдуть підтримати Динамо. Це символічно й відповідально. Байдужими завтра ми точно не будемо".
Динамо та Фіорентина зустрінуться у Флоренції вже завтра. Початок матчу — о 19:45.