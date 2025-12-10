Ліга конференцій

Наставник киян проаналізував італійську команду та поділився очікуваннями від ключового матчу Ліги конференцій.

Виконувач обов’язки головного тренера Динамо Ігор Костюк поспілкувався з представниками ЗМІ напередодні матчу 5-го туру основного етапу Ліги конференцій проти Фіорентини.

На початку пресконференції Костюк привітав футбольну спільноту з Міжнародним днем футболу та розповів про кадрову ситуацію в команді:

"З нами не буде Дениса Попова та капітана Віталія Буяльського, але повернулися до загальної групи один із лідерів Андрій Ярмоленко та Крістіан Біловар".

Коментуючи суперника, наставник підкреслив, що попри місце Фіорентини в таблиці, італійці залишаються дуже небезпечним опонентом:

"Фіорентина витратила 70 млн євро на підсилення. У матчах, де вони поступалися, не скажу, що мали програвати — грали на рівних із суперниками. Команда якісна й, на мій погляд, незаслужено перебуває на останньому місці".

Щодо свого впливу на Динамо після призначення, Костюк заявив:

"Я не люблю давати обіцянки. Команда зараз не в найкращому стані, але запевняю, що завтра на полі не буде байдужих".

Наставник також оцінив перспективи киян у Лізі конференцій:

"Було багато невдач, але це вже позаду. Будемо виходити на кожен матч і досягати максимального результату. У нас є шанси пройти до весняної стадії, і ми зробимо все можливе".

Відповідаючи на запитання про можливість перемоги у Флоренції, Костюк зазначив:

"Гра покаже. Ми готувалися, Фіорентина — добра команда. У нас багато втрачено очок, у них — останнє місце, тож буде цікаво. Я впевнений, що ті гравці, які вийдуть завтра — старт чи ротація — будуть не гіршими".

На завершення коуч торкнувся питання логістичних труднощів та підтримки українців за кордоном:

"Так, важко добиратися, але нам не можна скаржитися — нашим Воїнам значно важче. Ми граємо не лише за себе, а й за них. Сьогодні до нас приходила український консул Оксана Калатейчук і сказала, що люди прийдуть підтримати Динамо. Це символічно й відповідально. Байдужими завтра ми точно не будемо".

Динамо та Фіорентина зустрінуться у Флоренції вже завтра. Початок матчу — о 19:45.