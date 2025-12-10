Іспанія

Ваша улюблена рубрика, в якій порівнюються два GOAT's.

Нападник Вільярреала Ніколя Пепе, який відомий своїм не надто успішним багатомільйонним трансфером до лондонського Арсеналу влітку 2019 року за 80 мільйонів євро, став новим гостем ютубера-мільйонника Just Riadh у відео під назвою "Я провів 72 години в житті Ніколя Пепе!"

Під час цього відео блогер та 30-річний івуарієць традиційно торкнулися відомої усім теми щодо того, хто кращий: Кріштіану Роналду чи Ліонель Мессі.

– Роналду досяг дуже багато чого, чого ніхто інший не зміг би. Цього у нього не відняти. Але називати його талантом покоління – це перебір.

– Називати Роналду талантом покоління – перебір?

– Так, перебір.

– Це єдиний гравець в історії, який заб’є 1000 голів...

– Він забив двісті пенальті з моменту свого трансферу до Ан-Насра. Двісті-двісті. Мессі також забиває.

– Мессі дуже потужний, але він ніколи не наздожене Роналду. Мессі ніколи не заб’є 1000 голів.

– Мессі вже випереджає Кріштіану. Скільки титулів виграв Роналду з тих пір, як Мессі опинився в Лізі 1? Не так вже й багато. А Мессі виграв все! Можливо, він подарує Роналду парочку титулів, — заявив Ніколя Пепе.