СУБОТА, 13 ГРУДНЯ, 22:00 ▪️ ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Після болісного фінішу у Бірмінгемі команда Мікеля Артети швидко навела лад: впевнена перемога 3:0 над Брюгге в Лізі чемпіонів повернула гарний настрій та гостроту в атаці. Однак турнірна ситуація в АПЛ змушує "канонірів" діяти без права на другу поспіль осічку — Манчестер Сіті та Астон Вілла вже на відстані одного кроку, тому приводи для нервування у клубу з Північного Лондона все ж є.

Попри втрати у захисті — відсутність Біг Габі, Саліба, Москери — Арсенал на Емірейтс залишається непохитним: чотири перемоги поспіль у Прем’єр-лізі та жодної домашньої поразки в сезоні. Лондонці забивають Вулвергемптону впродовж уже 35 матчів поспіль, і статистика свідчить: саме тут команда Артети має всі шанси не тільки повернути собі ритм фаворита чемпіонської гонки, а й покращити різницю забитих і пропущених голів.

Сезон "вовків" перетворився на довге падіння без парашута. Лише два очки у 15 турах, вісім поразок поспіль, дев’ятнадцять матчів без перемог, 13 очок до зони порятунку — жоден прогноз цього не прикрашає. Команда Роба Едвардса пропускає багато й регулярно, дозволяє суперникам створювати надмірну кількість моментів, а проблеми в атаці лише підсилюють тривогу. Ні — навіть катастрофу!

Втім, Вулвергемптон вже має історію гучних сенсацій проти лідерів АПЛ у статусі аутсайдера: саме "вовки" двічі ставали командою №20, яка била клуб із вершини таблиці. Але нинішня форма не дає серйозних підстав очікувати на повторення історії — гості програють Арсеналу вже вісім матчів поспіль і не перемагали на Емірейтс з 2020 року. Усе говорить про те, що сьогодні Вулвергемптон стане ще на один крок ближче до антирекорду Дербі Каунті за кількістю набраних очок.