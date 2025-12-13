Football.ua представляє прев'ю матчу 16-го туру англійської Прем'єр-ліги, який пройде 13 грудня та розпочнеться о 22:00.
Арсенал — Вулвергемптон, Getty Images
13 грудня 2025, 07:20
У суботу в центрі уваги англійської Прем'єр-ліги — найвиразніший контраст сезону. На Емірейтс Стедіум лідер турніру, Арсенал, приймає аутсайдера, Вулвергемптон, який досі не знає перемог у чемпіонаті. Ця гра — ідеальна можливість для лондонців відновити титульну ходу після болісної поразки від Астон Вілли на останніх секундах та закріпитися на вершині.
АРСЕНАЛ — ВУЛВЕРГЕМПТОН
СУБОТА, 13 ГРУДНЯ, 22:00 ▪️ ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Після болісного фінішу у Бірмінгемі команда Мікеля Артети швидко навела лад: впевнена перемога 3:0 над Брюгге в Лізі чемпіонів повернула гарний настрій та гостроту в атаці. Однак турнірна ситуація в АПЛ змушує "канонірів" діяти без права на другу поспіль осічку — Манчестер Сіті та Астон Вілла вже на відстані одного кроку, тому приводи для нервування у клубу з Північного Лондона все ж є.
Попри втрати у захисті — відсутність Біг Габі, Саліба, Москери — Арсенал на Емірейтс залишається непохитним: чотири перемоги поспіль у Прем’єр-лізі та жодної домашньої поразки в сезоні. Лондонці забивають Вулвергемптону впродовж уже 35 матчів поспіль, і статистика свідчить: саме тут команда Артети має всі шанси не тільки повернути собі ритм фаворита чемпіонської гонки, а й покращити різницю забитих і пропущених голів.
Сезон "вовків" перетворився на довге падіння без парашута. Лише два очки у 15 турах, вісім поразок поспіль, дев’ятнадцять матчів без перемог, 13 очок до зони порятунку — жоден прогноз цього не прикрашає. Команда Роба Едвардса пропускає багато й регулярно, дозволяє суперникам створювати надмірну кількість моментів, а проблеми в атаці лише підсилюють тривогу. Ні — навіть катастрофу!
Втім, Вулвергемптон вже має історію гучних сенсацій проти лідерів АПЛ у статусі аутсайдера: саме "вовки" двічі ставали командою №20, яка била клуб із вершини таблиці. Але нинішня форма не дає серйозних підстав очікувати на повторення історії — гості програють Арсеналу вже вісім матчів поспіль і не перемагали на Емірейтс з 2020 року. Усе говорить про те, що сьогодні Вулвергемптон стане ще на один крок ближче до антирекорду Дербі Каунті за кількістю набраних очок.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу в основний час пропонується коефіцієнт 1.14, тоді як потенційний успіх Вулвергемптона оцінюється показником 21.0. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 8.50.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
АРСЕНАЛ : Рая — Вайт, Тімбер, Інкап'є, Льюїс-Скеллі — Езе, Нергор, Райс — Сака, Йокерес, Мадуеке
ВУЛВЕРГЕМПТОН : Джонстон — Москера, Агбаду, Тоті — Гувер, Жуан Гомес, Андре, Вольфе — Фер Лопес — Арокодаре, Странд Ларсен
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 4:0