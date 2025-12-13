Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 13 грудня 2025 року.

Атлетіко Мадрид здобув перемогу над Валенсією (2:1) у матчі 16 туру іспанської Ла Ліги.

Перемогу команді Дієго Сімеоне принесли забиті м'ячі у виконанні Коке та Антуана Грізманна, а у "кажанів" єдиний гол забив Лукас Бельтран.

Після цього результату Атлетіко посідає четверте місце у чемпіонаті Іспанії, а Валенсія йде на 16 рядку.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко Мадрид — Валенсія у рамках 16-го туру іспанської Ла ліги-2025/26:

Атлетіко Мадрид — Валенсія 2:1

Голи: Коке, 17, Грізманн, 74 — Бельтран, 63.

Атлетіко Мадрид: Облак — Руджері, Ганцко, Пубіль, Моліна (Ле Норман, 46) — Гонсалес (Галлагер, 59), Коке, Барріос (Альмада, 59), Сімеоне — Альварес (Грізманн, 59), Серлот.

Валенсія: Агірресабала — Васкес (Гая, 82), Копете, Джемерт (Сантамарія, 71), Фулькьє — Алмейда, Пепелу (Рамазані, 82), Угрінич (Герра, 72), Коррея — Дуро, Лопес (Бельтран, 55).

Попередження: Пубіль, Серлот, Альмада — Дуро.