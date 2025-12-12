Англія

Енцо Мареска підтвердив, що вінгер Челсі в строю перед поєдинком 16-го туру АПЛ.

Зірковий вінгер Челсі Коул Палмер готовий повернутися на поле у поєдинку 16-го туру Англійської Прем’єр-ліги проти Евертона. Про це повідомив головний тренер лондонців Енцо Мареска на передматчевій пресконференції.

За словами італійського наставника, 23-річний англієць почувається значно краще та вже тренується з командою:

"Коул Палмер у порядку. Він почувся краще, він доступний на цей момент, попереду ще одне тренування.

Він завершив попередню сесію зі змішаними відчуттями, але загалом із ним усе гаразд", — цитує слова Енцо Марески журналіст Фабріціо Романо.

Матч Челсі — Евертон відбудеться у суботу, 13 грудня, о 17:00 за київським часом. Нагадаємо, що останню гру проти Аталанти у Лізі чемпіонів англійський плеймейкер пропустив.