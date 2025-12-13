СУБОТА, 13 ГРУДНЯ, 17:00 ▪️ ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Незважаючи на важливу перемогу над Інтером у Лізі чемпіонів, атмосфера в таборі діючого чемпіона Англії залишається напруженою. Команда Арне Слота здобула лише дві перемоги в останніх десяти турах АПЛ і займає неприйнятне десяте місце. Головною темою тижня став конфлікт навколо Мохамеда Салаха: нападник, залишений на лаві для запасних у нічийному матчі з Лідсом та взагалі не включений у заявку на останню єврокубкову гру, публічно звинуватив клуб у тому, що його "кинули під автобус", та зізнався у відсутності хороших стосунків із головним тренером. Зараз питання, чи взагалі з'явиться легендарний єгиптянин на полі у своєму потенційно останньому матчі на Енфілді перед від'їздом на Кубок Африки, залишається відкритим.

Кадрові проблеми посилюють складність завдань для Слота. Через травми та дискваліфікацію команда серйозно ослаблена на правому фланзі, де вибули Джеремі Фрімпонг та Коннор Бредлі. Захисні дії команди викликають особливу тривогу: протягом року "червоні" вже пропустили 48 м'ячів у Прем'єр-лізі, а Енфілд втратив статус фортеці — у семи останніх домашніх іграх команда зазнала чотирьох поразок. Однак перемога в Мілані та експеримент зі схемою у два нападники (Юго Екітіке та Александер Ісак) можуть дати команді необхідну вісь для відродження.

"Чайки" Фабіана Гюрцелера приїжджають на Енфілд, маючи чіткий план і історичну впевненість у своїх силах. У майбутньому супернику вони бачать ідеального опонента для своєї швидкої, вертикальної гри. Брайтон не тільки обіграв мерсісайдців у їхній останній зустрічі в травні (3:2), але й регулярно доставляє їм проблеми, забивши у восьми останніх очних матчах 17 м'ячів. Незважаючи на невдалі останні тури, де вони впустили перемогу проти Астон Вілли (3:4) і лише в компенсований час врятували нічию з Вест Гемом (1:1), команда демонструє атакувальну міць, поступаючись за кількістю голів лише лідерам турніру.

Гюрцелер має свою головну проблему — грудневі матчі. За кермом команди він ще жодного разу не перемагав у цьому місяці (5 нічиїх, 3 поразки). Однак на виїзді "чайки" виглядають організовано, здобувши дві останні гостеві гри "на нуль". Важливим підсиленням може стати повернення після травми яскравого японського вінгера Каору Мітоми, тоді як Рюттер, який забив рятівний гол у минулому турі, готовий діяти під нападником. Для Брайтона це шанс вперше в історії обіграти Ліверпуль у двох лігових матчах поспіль і знову заявити про свої амбіції на єврокубки.