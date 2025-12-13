Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 13 грудня 2025 року.

Черкаський ЛНЗ у матчі 16 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі здобув перемогу над луганською Зорею (2:0).

Команда Віталія Пономарьова вийшла вперед на 18 хвилині завдяки результативному удару у виконанні Мухаррема Яшарі, після чого на 56 хвилині Назарій Муравський подвоїв перевагу господарів поля.

Завдяки цій перемозі ЛНЗ продовжує очолювати УПЛ, ставши зимовим чемпіоном, тоді як Зоря йде на восьмому місці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ЛНЗ — Зоря у рамках 16-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

ЛНЗ — Зоря 2:0

Голи: Яшарі, 18, Муравський, 56.

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Дайко, Муравський, Драмбаєв — Танковський (Кравчук, 77), Рябов, Пастух — Яшарі, Ассінор, Кузик.

Зоря: Сапутін — Жуніньйо (Малиш, 46), Джордан, Янич (Пердута, 46), Вантух — Слесар, Кушніренко, Башич (Саленко, 46), Попара (Маткевич, 65) — Мічин, Андушич.

Попередження: Пастух, Яшарі — Кушніренко, Башич, Вантух, Янич.