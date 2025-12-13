Україна

Наставник луганської команди поділився своїми думками після гри з ЛНЗ.

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти ЛНЗ (0:2).

"Не сподобався мені перший тайм. Пропустили дитячий перший гол. Було багато боротьби, жовті картки. З цього всього приводу ми зробили заміни. Були шанси щось зробити попереду, але ми його не використали. Потім стандарт, два наших гравці не зуміли розібратися в простій ситуації і знову гол. Зараз буде пауза, а потім ми вирушаємо до Туреччини, де будемо працювати та виправляти помилки.

Капітана команди не вистачає завжди. Це футбол. Будківський є Будківський. Він багато мʼячів забив. Але ми грали одинадцять проти одинадцяти і у суперника теж були проблеми зі складом. Завжди хочеться грати в оптимальному складі. Коли така команда як ЛНЗ веде в рахунку, вони сідають на власну половину поля, тому мало простору для атак. Тим не менш, декілька моментів ми створили. На жаль, не використали їх.

Андушичу не треба простір. Він може щось вигадати, коли мʼяч в його ногах. Хотіли більш швидко грати краями. Саленко, котрий грав в другому таймі, дуже талановитий хлопець. Але юнакам не вистачає ще стабільності. Їм потрібен час. В цілому можу сказати, що ми не задоволені тим місцем в таблиці, яке зараз маємо", — наводить слова Скрипника прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ЛНЗ — Зоря.