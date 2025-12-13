СУБОТА, 13 ГРУДНЯ, 17:00 ▪️ СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОМАС БРАМОЛЛ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Челсі підійшов до гри в стані, далекому від ідеального. Після вражаючої перемоги над Барселоною в Лізі чемпіонів та героїчної нічиєї з лідером Арсеналом, "сині" натрапили на серйозну перешкоду (чи навіть перешкоди). Чотири матчі без перемог у всіх турнірах — поразка від Лідса, нічия з Борнмутом та втрата переваги в грі з Аталантою — позначилися на моральному стані та турнірній позиції. Тепер команда Енцо Марески йде п'ятою, лише мінімально випереджаючи суперників та відстаючи на один пункт від топ-4, чим ризикує втратити контакт із зоною Ліги чемпіонів.

Основні проблеми лондонців полягають у нестабільності гри вдома та втраті концентрації. Цього сезону вони вже втратили 8 очок на Стемфорд Брідж, коли мали перевагу в матчах — це найгірший показник у лізі. Для виправлення ситуації Мареска розраховує на повернення ключових гравців: творчого плеймейкера Коула Палмера та захисника Веслі Фофана, який отримав травму, але вже доступний для гри. Однак команди досі не може розраховувати на дискваліфікованого ключового півзахисника Мойзеса Кайседо. Чи є сьогодні якісь аргументи на користь "пенсіонерів"? Звісно, є! Вони не програвали Евертону в домашніх матчах АПЛ 30 ігор поспіль (17 перемог, 13 нічиїх), і сьогодні спробують продовжити цю серію.

Евертон приїжджає до Лондона в ролі одного з головних відкриттів сезону та справжнього розбивача мрій. Команда Девіда Моєса не просто збирає очки — вона демонструє надійну, дисципліновану гру. У 10 зі своїх перемог цього сезону мерсісайдці не пропустили жодного гола, що є четвертим показником у лізі після грандів. Впевнена перемога над Ноттінгем Форест (3:0) в останньому турі підняла їх на сьому сходинку, всього за два очки від зони Ліги чемпіонів.

Секрет успіху "ірисок" — в ідеальному балансі між обороною та атакою. Команда впевнено грає на виїзді, здобувши дві сухі перемоги поспіль у гостях над Манчестер Юнайтед та Борнмутом. Особливо слід відзначити форму... ні, не Джека Гріліша (хоч і його також), а колишнього гравця Челсі Кірнана Дьюзбері-Голла. Півзахисник забив три голи в останніх чотирьох матчах, що дорівнює його результативності за попередні 62 гри у кар'єрі. Також великою перевагою для Моєса стане повернення після дискваліфікації досвідченого Гани Гує після його скандального вилучення проти МЮ. Незважаючи на жахливу історичну статистику на Стемфорд Брідж (без перемог у Прем'єр-лізі з 1994 року), поточна форма дає Евертону вагомі аргументи для того, щоб спробувати зламати це прокляття.