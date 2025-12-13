Football.ua представляє прев'ю матчу 16-го туру англійської Прем'єр-ліги, який пройде 13 грудня та розпочнеться о 17:00.
Челсі — Евертон, Getty Images
13 грудня 2025, 08:20
У матчі 16-го туру Прем'єр-ліги на Стемфорд Брідж зустрінуться дві команди з кардинально різною динамікою. Челсі, що переживає міні-кризу, намагатиметься зупинити свою серію з трьох ігор без перемог в чемпіонаті у грі з дуже непростим Евертоном із Віталієм Миколенком у складі.
ЧЕЛСІ — ЕВЕРТОН
СУБОТА, 13 ГРУДНЯ, 17:00 ▪️ СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОМАС БРАМОЛЛ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Челсі підійшов до гри в стані, далекому від ідеального. Після вражаючої перемоги над Барселоною в Лізі чемпіонів та героїчної нічиєї з лідером Арсеналом, "сині" натрапили на серйозну перешкоду (чи навіть перешкоди). Чотири матчі без перемог у всіх турнірах — поразка від Лідса, нічия з Борнмутом та втрата переваги в грі з Аталантою — позначилися на моральному стані та турнірній позиції. Тепер команда Енцо Марески йде п'ятою, лише мінімально випереджаючи суперників та відстаючи на один пункт від топ-4, чим ризикує втратити контакт із зоною Ліги чемпіонів.
Основні проблеми лондонців полягають у нестабільності гри вдома та втраті концентрації. Цього сезону вони вже втратили 8 очок на Стемфорд Брідж, коли мали перевагу в матчах — це найгірший показник у лізі. Для виправлення ситуації Мареска розраховує на повернення ключових гравців: творчого плеймейкера Коула Палмера та захисника Веслі Фофана, який отримав травму, але вже доступний для гри. Однак команди досі не може розраховувати на дискваліфікованого ключового півзахисника Мойзеса Кайседо. Чи є сьогодні якісь аргументи на користь "пенсіонерів"? Звісно, є! Вони не програвали Евертону в домашніх матчах АПЛ 30 ігор поспіль (17 перемог, 13 нічиїх), і сьогодні спробують продовжити цю серію.
Евертон приїжджає до Лондона в ролі одного з головних відкриттів сезону та справжнього розбивача мрій. Команда Девіда Моєса не просто збирає очки — вона демонструє надійну, дисципліновану гру. У 10 зі своїх перемог цього сезону мерсісайдці не пропустили жодного гола, що є четвертим показником у лізі після грандів. Впевнена перемога над Ноттінгем Форест (3:0) в останньому турі підняла їх на сьому сходинку, всього за два очки від зони Ліги чемпіонів.
Секрет успіху "ірисок" — в ідеальному балансі між обороною та атакою. Команда впевнено грає на виїзді, здобувши дві сухі перемоги поспіль у гостях над Манчестер Юнайтед та Борнмутом. Особливо слід відзначити форму... ні, не Джека Гріліша (хоч і його також), а колишнього гравця Челсі Кірнана Дьюзбері-Голла. Півзахисник забив три голи в останніх чотирьох матчах, що дорівнює його результативності за попередні 62 гри у кар'єрі. Також великою перевагою для Моєса стане повернення після дискваліфікації досвідченого Гани Гує після його скандального вилучення проти МЮ. Незважаючи на жахливу історичну статистику на Стемфорд Брідж (без перемог у Прем'єр-лізі з 1994 року), поточна форма дає Евертону вагомі аргументи для того, щоб спробувати зламати це прокляття.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі в основний час пропонується коефіцієнт 1.69, тоді як потенційний успіх Евертона оцінюється показником 5.30. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.00.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ЧЕЛСІ : Санчес — Гюсто, Чалооба, Фофана, Кукурелья — Андрей Сантос, Енцо Фернандес — Естеван, Палмер, Гарначо — Жуан Педро
ЕВЕРТОН : Пікфорд — О'Браєн, Кін, Тарковські, Миколенко — Гарнер, Гана — Ндіає, Дьюзбері-Голл, Гріліш — Баррі
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:1