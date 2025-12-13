Здавалося б, "мертвий" для команди Владислава Лупашка матч несподівано став цікавим у заключні хвилини.
Полісся — Карпати, фото УПЛ
13 грудня 2025, 19:54
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Полісся — Карпати 3:2
Голи: Гайдучик, 15, Гуцуляк, 27, Брагару, 52 — Михайліченко 54 (авт.), Краснопір, 88
Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський (Віале, 90+2) — Шепелєв (Таллес, 75), Бабенко — Гуцуляк, Брагару (Лєднєв, 75), Назаренко (Іванов, 89) — Гайдучик (Філіппов, 79).
Карпати: Домчак — Сич, Бабогло, Педрозу, Полегенько (Фабі, 60) — Чачуа, Танда (Клименко, 85), Бруніньйо (Шах, 85) — Костенко, Ігор (Краснопір, 60), Вітор (Карабін, 46).
Попередження: Педрозу