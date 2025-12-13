Інше

Півзахисник Сан-Паулу повідомив близьких про намір піти з футболу після медичного інциденту/

Атакуючий півзахисник Сан-Паулу Оскар планує завершити професійну кар’єру у 2025 році. Про це повідомляє ESPN Brazil, яка уточнює, що 34-річний бразилець уже розповів про своє рішення найближчому оточенню.

За інформацією джерела, 11 листопада Оскар знепритомнів під час планових медичних обстежень на базі Сан-Паулу. Футболіст провів п’ять днів під наглядом лікарів у госпіталі Albert Einstein, де йому діагностували вазовагальне синкопе — короткочасну втрату свідомості, спричинену різким падінням тиску та уповільненням серцебиття.

Клуб не встановлював жодних дедлайнів для повернення півзахисника, дозволивши йому відновлюватися у власному темпі. Оскар навіть з’являвся на тренувальній базі минулого тижня, але, за даними ESPN Brazil, серйозно налаштований поставити крапку в кар’єрі після пережитого стресу: за словами очевидців, під час інциденту він близько 50 секунд не мав пульсу.

Сан-Паулу готується провести зустріч з гравцем, щоб обговорити його майбутнє. Керівництво також розглядає можливість запропонувати Оскару роботу в структурі клубу після завершення кар’єри. Його чинний контракт діє до кінця 2027 року.

У нинішньому сезоні Оскар провів 21 матч, забив 2 голи та зробив 5 асистів. В Європі бразилець відомий своїми виступами за лондонський Челсі (203 матчі, 38 голів, 31 асист), з яким він виграв дві АПЛ, одну Лігу Європи та один Кубок ліги, після чого взимку 2017 року гравець переїхав до Китаю за 60 мільйонів євро