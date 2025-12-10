Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 9 грудня 2025 року.

Бергамаська Аталанта у матчі шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграла лондонський Челсі на власному полі (2:1).

Команда Енцо Марески забила першою посеред стартової половини зустрічі й до певної міри почувала себе господарем становища.

Проте після перерви колектив Рафаеле Палладіно швидко відігрався й згодом не тільки перехопив ініціативу, а й вирвав перемогу наприкінці зустрічі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Аталанта — Челсі у рамках шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Аталанта — Челсі 2:1

Голи: Скамакка, 55, Де Кетеларе, 83 — Педро, 26

Аталанта: Карнезеккі — Коссуну, Джимсіті, Колашинац (Аханор, 71) — Белланова (Дзаппакоста, 17), де Рон, Едерсон (Муса, 87), Бернасконі — Де Кетеларе, Скамакка (Крстович, 72), Лукман (Пашалич, 87)

Челсі: Санчес — Чалоба (Фофана, 46), Ачімпонг, Бадьяшиль, Кукурелья — Джеймс, Кайседо — Нету (Гарначо, 67), Фернандес (Гюсто, 67), Гіттенс — Педро

Попередження: Чалоба