Англія

Ноттінгем Форест очікує отримати за півзахисника близько 100—120 мільйонів фунтів стерлінгів.

Манчестер Юнайтед продовжує виявляти серйозний інтерес до центрального півзахисника Ноттінгем Форест Елліота Андерсона.

Як повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг зі Sky Sport Deutschland, клуб уже зареєстрував «конкретний інтерес» до футболіста.

За даними джерела, Ноттінгем Форест поінформований про позицію Манчестер Юнайтед, однак не планує відпускати 23-річного англійця дешево. Сума потенційного трансферу оцінюється "лісниками" у межах від 100 до 120 мільйонів фунтів стерлінгів.

Раніше повідомлялося, що Рубен Аморім узгодив п'ять кандидатур на підсилення центру півзахисту Манчестер Юнайтед, серед яких хавбек Спортінга Мортен Юльманн та Джоб Беллінгем з дортмундської Боруссії.