Україна

Офіційна заява харків'ян через скандальний матч у Житомирі.

Металіст 1925 на офіційному сайті опублікував звернення щодо зриву матчу 15-го туру чемпіонату України проти Вереса.

"Металіст 1925 закликає Верес та його представників утримуватися від популістських заяв. Ситуація з недограним матчем 15-го туру УПЛ вже перебуває на розгляді КДК, який і визначить подальшу долю поєдинку згідно з регламентом. Саме ця інстанція встановить, чи мало місце порушення регламенту з боку нашого клубу, чи сталися непередбачені обставини та чи сталося це з вини клубу, як передбачено регламентними нормами та дисциплінарними правилами УАФ.

Звертаємо увагу, що публічні заклики вирішувати долю матчу шляхом голосування клубів УПЛ, а не у відповідному органі здійснення футбольного правосуддя — КДК, є маніпулятивними, не мають жодних правових підстав та порушують як принципи діяльності органів здійснення футбольного правосуддя, так і діяльності УПЛ. Наразі Дирекція УПЛ передала розгляд цього питання саме до КДК УАФ і питання в компетенції КДК УАФ, а жодні абсурдні однобокі пропозиції Вереса та уявні зміни до Регламенту жодним чином не вплинуть на розгляд питання, адже закон не має зворотної сили. На відміну від Вереса ми просимо лише діяти в межах регламентних норм та норм дисциплінарних правил.

Окремо наголошуємо: поширені твердження про нібито відсутнє живлення на стадіоні, несправний або відсутній генератор — не відповідають дійсності. Металіст 1925 жодного разу таких офіційних заяв не робив. Натомість твердження нашого клубу стосувалися дотримання спортивного принципу змагань та готовності взяти на себе витрати на логістику футбольного клубу Верес, від чого ми не відмовляємося.

Ми чітко пояснювали: через енергетичні проблеми в Україні на стадіоні в Житомирі стався стрибок напруги, який вивів із ладу електрообладнання (запобіжники, автомати та інші елементи системи). Саме це унеможливило забезпечення стабільного живлення стадіону як від мережі, так і від генератора — який, наголошуємо, був справним та перевіреним у день матчу, що підтверджено відповідними актами.

Усі документи та офіційні висновки від профільних служб щодо ситуації з електроживленням "Центрального міського стадіону" Житомира були вчасно передані Металістом 1925 до КДК, та наразі наш футбольний клуб очікує на справедливе рішення комітету", — йдеться у заяві.

Раніше Металіст 1925 здобув вольову перемогу над Оболонню.