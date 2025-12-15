Іспанія

Мадрид незадоволений реакцією керівників іспанського футболу.

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес висловився про «справу Негрейри». Його слова наводить Marca.

«Найбільше Реал непокоїть суддівство. Як вам добре відомо, надзвичайно серйозна ситуація зі «справою Негрейри», яка розвивалася протягом майже двох десятиліть, заслуговує на справедливість.

Абсолютно незрозуміло, чому офіційні органи залишили Реал наодинці у цій боротьбі. Як президент асоціації суддів може просити забути про це? Як ми можемо забути про найбільший скандал в історії футболу? Як можуть RFEF і Ла Ліга поводитися так? Вони мають забезпечувати сумлінність.

«Справа Негрейри» – найсерйозніший скандал у сучасному футболі. Ми знаємо, що за технічні звіти суддів було сплачено понад 8 мільйонів євро. Це наголошує на необхідності радикальних змін.

Не забувайте, що суддя, котрий проводив розслідування у цій справі, охарактеризував ситуацію як системну корупцію. І «Барса» визнала, що виплати проводились, бо це було вигідно. Чому? Якою була мета? Реал продовжить наполягати на цьому питанні і засоби масової інформації відіграють вирішальну роль у цьому», – сказав Перес.