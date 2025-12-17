Ліга конференцій

Матч Ліги конференцій відбудеться у четвер, 18 грудня.

Матч шостого туру основного етапу Ліги конференцій між донецьким Шахтарем та хорватською Рієкою обслуговуватиме бригада арбітрів із Англії. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром призначено Ентоні Тейлора, якому допомагатимуть Адам Нанн та Лі Беттс. Роль резервного арбітра отримав Томас Брамелл.

За систему ВАР відповідатимуть Майкл Салісбері та Метью Донохью.

До цього 47-річний англієць чотири рази обслуговував матчі "гірників" у єврокубках — проти ПСЖ (0:2), Гента (5:0), Айнтрахта (2:2) та Монако (2:2).

Матч Шахтар – Рієка відбудеться завтра, 18 грудня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.