Італія

Навіть не повівся на гроші країни-терористки.

Італійський головний тренер Тіаго Мотта опинився в пошуках роботи навесні цього року в наслідок звільнення з туринського Ювентуса, після чого так і не зміг знайти собі новий клуб за цей час.

Імовірно, 43-річний фахівець спробує відшукати варіанти вже під час зимового трансферного вікна, хоча останнім часом перемовини з потенційними проєктами для нього складаються не надто вдало.

ЗМІ повідомляють про контакти з боку французького Монако, леверкузенського Баєра, баскського Реала Сосьєдад та навіть "червоно-білого" представника столиці країни-терористки, але в підсумку всі розмови минали без наслідків для працевлаштування італійця.

Цікаво, що Мотта й досі має чинний контракт із Юве, відповідно до якого отримуватиме 4 млн євро за сезон аж до літа 2027 року.

Імовірно, що до завершення поточної кампанії Тіаго так і продовжуватиме свій період відпочинку від футбольних справ.