Северная Америка

Середняк американської ліги прагне підсилення.

Польський нападник каталонської Барселони Роберт Левандовські має ще трохи більше пів року чинного контракту з клубом, тоді як перемовини щодо ймовірного продовження угоди наразі перебувають на початковій стадії.

Але вже за пару тижнів будь-який інший клуб отримає можливість вести перемовини щодо можливого трансферу безпосередньо із самим 37-річним виконавцем.

А хтось робить це з представниками футболіста вже зараз.

Стало відомо про контакт американського клубу Чикаго Файр з агентами поляка та перші пропозиції щодо ймовірної угоди.

Власне Левандовські розглядає цей перехід як можливий, і при цьому не надто наполягатиме на великій зарплаті, що лише спростить імовірні перемовини.

У цьому сезоні на рахунку Роберта вісім голів та два асисти в 17 матчах.