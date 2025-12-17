Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Іспанії, який відбувся 16 грудня 2025 року.

Каталонська Барселона у матчі чвертьфіналу Кубка Іспанії обіграла Гвадалахару на полі суперників (2:0).

Ганс-Дітер Флік прогнозовано вирішив поберегти цілий ряд провідних виконавців на цю гру, і в експериментальному складі "блаугранас" витратили чимало часу на те, аби просто розкрити чужий захист.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Гвадалахара — Барселона у рамках Кубка Іспанії-2025/26:

Гвадалахара — Барселона 0:2

Голи: Крістенсен, 77, Рашфорд, 90+3