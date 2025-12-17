Завершилася 1392 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Під час 32 засідання "Рамштайну" Шмигаль повідомив, що у 2025 році Україні вдасться залучити на військову допомогу рекордні 45 мільярдів доларів, якщо партнери виконають усі зобов’язання 

🔸 Речник глави рф Дмитро Пєсков відкинув пропозицію припинити ведення бойових дій протягом Різдва 

🔸 Правоохоронці знайшли пістолет, із якого стріляли в колишнього спікера Верховної Ради та народного депутата Андрія Парубія 

🔸 34 країни та представники Євросоюзу підписали конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України при Раді Європи 

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

 
Загалом від початку цієї доби відбулося 255 бойових зіткнень.
 
Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
 
Російські загарбники завдали 55 авіаційних ударів, скинувши 127 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1964 дрони-камікадзе та здійснили 2869 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
 
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося 15 бойових зіткнень. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши вісім керованих бомб, здійснив 102 обстріли, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.
 
Сьогодні ворог дев’ять разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Приліпка, Синельникове та у напрямку Ізбицького, Обухівки, Колодязного.
 
На Куп’янському напрямку противник здійснив 24 атаки в бік Куп’янська, Петропавлівки, Кучерівки, Піщаного, Новоплатонівки, Голубівки, Нової Кругляківки. Триває три боєзіткнення.
 
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 27 штурмових дій у районі Торського та у бік населених пунктів Лиман, Степове, Коровій Яр, Зарічне, Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Глущенкове. Два боєзіткнення тривають.
 
На Слов’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Сіверська, Серебрянки та у бік Пазено. Одне боєзіткнення зараз триває.
 
На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників у напрямку Бондарного.
 
На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 16 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки.
 
На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 60 разів атакував у районах населених пунктів Котлине, Удачне та у бік Рівного, Мирнограду, Родинського, Гришиного, Звірового, Сергіївки, Новопавлівки, Філії, Нового Шахового, Дорожнього, Сухецького. Шість з них в даний час тривають.
 
Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 220 окупантів, з яких 143 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили три танки, 12 одиниць автомобільної техніки, чотири бойові броньовані машини, один мотоцикл, дев’ять безпілотних літальних апаратів, п’ять одиниць спеціальної техніки, два укриття особового складу. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, РСЗВ БМ-21 ”Град” та сім укриттів для особового складу противника.
 
На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 20 атак загарбників в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Красногірське, Злагода, Рибне та у бік Іванівки, Іскри, Олександрограду, Вербового, Привільного. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка.
 
На Гуляйпільському напрямку відбулось 28 боєзіткнень, в районі населеного пункту Солодке та в бік Варварівки, Гуляйполя. Противник завдав авіаційних ударів за допомогою керованих авіаційних бомб по Воздвижівці та Залізничному.
 
На Оріхівському напрямку ворог вісім разів марно намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Щербаки, Степове та у напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки та Приморського.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
 
 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Дипломатична конференція з прийняття Конвенції про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України – взяв участь і звернувся до учасників. Сьогодні – і цього року – для України створюються речі, які мали б розпочатися вже давно, принаймні ще у 2014 році.
 
Ми сподіваємося, що трибунал щодо російської агресії справді розпочне свою роботу – не тільки для нас, а й для всіх, хто прагне миру у Європі. Ми розраховуємо, що всі компенсаційні механізми, від Реєстру збитків і Компенсаційної комісії до здійснення фактичних виплат, почнуть діяти та дістануть сильну й достатню міжнародну підтримку, щоб люди могли справді відчувати, що будь-які збитки, які спричинила війна, можуть бути відшкодовані.
 
Ця війна й відповідальність росії за неї мають стати чітким прикладом, щоб інші зрозуміли, що не варто обирати агресію.

Вчора й сьогодні в нас були дуже хороші зустрічі з Премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, говорили в Берліні з іншими лідерами, сьогодні теж дуже предметно все.
 
Я вдячний Нідерландам за всю оборонну та політичну підтримку, яку Україна отримує від початку цього вторгнення. Окремо хочу подякувати за нещодавній пакет оборони – це 700 мільйонів євро на оборону. Дякую. Цінуємо, що ви відповідально ставитесь до теперішнього часу в глобальній політиці, і це має прояв у вашій підтримці для програми PURL, яка дозволяє нам купувати американську зброю. Це потрібні речі, і передусім це ракети для ППО, інша зброя, якої немає у Європі і яку ми зараз можемо тільки купувати.
 
Працюємо, щоб було й спільне оборонне виробництво, зокрема сучасних дронів, в Україні та Нідерландах. Україна захищає свою незалежність та життя наших людей, і тому кожен крок на підтримку зараз має особливе значення. Дякую Діку Схоофу та Нідерландам за постійну підтримку нашого народу!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!