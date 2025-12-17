Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
17 грудня 2025, 08:35
У фіналі Міжконтинентального кубка-2025 французький ПСЖ протистоятиме бразильському Фламенгу.
Поєдинок відбудеться в середу, 17 грудня, на Ахмад Бін Алі Стедіум в Ер-Раяні, Катар. Початок — о 19:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.67, тоді як потенційний успіх Фламенгу оцінюється показником 6.10. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.16.
Здобуття трофея французами оцінюється в 1.34, а бразильцями — в 3.56.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "ПСЖ відкриє рахунок у першому таймі", представлений показником 1.99.
Коефіцієнтом 2.20 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Усмана Дембеле.
Також пропонуємо розглянути сценарій "ПСЖ не програє в основний час і тотал менше 2,5". На нього можна поставити з показником 2.23.
Слідкуйте за матчем ПСЖ — Фламенгу на Football.ua.