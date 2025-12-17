Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У фіналі Міжконтинентального кубка-2025 французький ПСЖ протистоятиме бразильському Фламенгу.

Поєдинок відбудеться в середу, 17 грудня, на Ахмад Бін Алі Стедіум в Ер-Раяні, Катар. Початок — о 19:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.67, тоді як потенційний успіх Фламенгу оцінюється показником 6.10. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.16.

Здобуття трофея французами оцінюється в 1.34, а бразильцями — в 3.56.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "ПСЖ відкриє рахунок у першому таймі", представлений показником 1.99.

Коефіцієнтом 2.20 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Усмана Дембеле.

Також пропонуємо розглянути сценарій "ПСЖ не програє в основний час і тотал менше 2,5". На нього можна поставити з показником 2.23.

Слідкуйте за матчем ПСЖ — Фламенгу на Football.ua.