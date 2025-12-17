Україна

Повноцінне призначення на посаду.

Київське Динамо в статусі чинного чемпіона України стало єдиним клубом Прем’єр-ліги, який змінив головного тренера за ходом першої частини поточного сезону.

Українського фахівця Олександра Шовковського наприкінці листопада змінив на цій посаді керманич юнацької команди "біло-синіх" віком до 19 років Ігор Костюк, отримавши приставку "в.о.".

Утім, уже після матчів проти СК Полтава (1:2), Кудрівки (2:1), Фіорентини (1:2) та Вереса (3:0) керівництво клубу висловило довіру новому тренеру та призначило його на посаду на постійній основі.

Нагадаємо, що першу частину сезону Динамо завершило на четвертій сходинці з відставанням від лідерів на дев’ять очок, а останній матч сезону проведе в Лізі конференцій УЄФА 18 грудня проти вірменського Ноа.