Іспанія

Уругвайський захисник завершує ментальне відновлення після невдачі в Лізі чемпіонів.

Центральний захисник Барселони Рональд Араухо повернеться до розташування каталонського клубу одразу після різдвяних свят. Про це повідомляє видання Marca.

Нагадаємо, що уругваєць зіткнувся з психологічними труднощами після матчу проти Челсі в Лізі чемпіонів, який відбувся наприкінці листопада. Тоді Араухо отримав червону картку, а його команда зазнала розгромної поразки від "синіх" з рахунком 0:3. Для відновлення ментального стану футболіст вирушив до Єрусалима.

За інформацією джерела, захисник має відновити тренування з командою 29 грудня. Очікується, що вже 3 січня він зможе вийти на поле у поєдинку проти Еспаньйола.

У нинішній кампанії 26-річний оборонець провів 15 матчів, у яких встиг відзначитися двома забитими м'ячами.