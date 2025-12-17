Інше

Дмитро Михайленко розповів про жеребкування елітного раунду відбору Євро-2026.

Головний тренер юнацької збірної України U-19 Дмитро Михайленко оцінив результати жеребкування еліт-раунду відбору Євро-2026.

"Група в нас, в принципі, рівна, без провідних европейських збірних. Погано це чи добре, сказати складно, усе буде видно після закінчення елітного раунду. Але цей факт підвищує шанси на вихід до фінальної частини чемпіонату Європи для всіх команд.

Можливо, фаворитом буде вважатися Румунія, яка буде господарем майбутніх змагань. Також я б не списував із рахунків і збірну Казахстану, яка швидко прогресує. Упевнений, що цей суперник буде нав’язувати боротьбу. Та й із Північною Ірландією буде нелегко, тому що британські команди завжди б’ються з першої до останньої хвилини", — наводить слова Михайленка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, Україна зіграє в одній групі проти Румунії, Казахстану та Північної Ірландії. Матчі відбудуться з 23 по 31 березня 2026 року.