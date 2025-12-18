Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку італійського Суперкубка, який відбудеться 18 грудня, розпочавшись о 21:00.

У рамках першого півфіналу Суперкубка Італії-2025/26, що проходить у Саудівській Аравії, Наполі протистоятиме Мілану.

ЧЕТВЕР, 18 ГРУДНЯ, 21:00. АЛЬ-АВВАЛЬ ПАРК СТЕДІУМ, ЕР-РІЯД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЛУКА ДЗУФФЕРЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Сьогодні ввечері чемпіон Італії-2024/25 Наполі зустрінеться з фіналістом Кубка країни-2024/25 Міланом на шляху до фіналу італійського Суперкубка, який уперше з 2019 року проходить не в січні. Наприкінці вересня 2025-го "россонері" приймали "адзуррі" в п'ятому турі нинішньої кампанії Серії А й відсвяткували звитягу з рахунком 2:1.

Команда Антоніо Конте до майбутньої дуелі підходить на тлі двох поспіль "сухих" поразок, перших для Наполі під його керівництвом. Неаполітанці на виїзді спочатку поступилися Бенфіці в Лізі чемпіонів (0:2), а потім зазнавши невдачі в поєдинку з Удінезе в чемпіонаті (0:1). Досягнути позначки в три матчі безгольова серія "адзуррі" ризикує вже вдруге за сезон.

Мілан і сам перебуває в суперечливій формі. Для виїзної звитяги над Торіно довелося здійснити камбек (3:2), тоді як у домашньому поєдинку із Сассуоло міланський гранд втратив очки, зігравши внічию (2:2). Колектив Массіміліано Аллегрі також вилетів з 1/8 фіналу Кубка Італії внаслідок поразки від Лаціо в Римі (0:1) перед раніше згаданими двома матчами.

Обидва клуби, у першу чергу націлені на Скудетто, навряд чи мають намір сильно ризикувати заради Суперкубка й точно не здивують когось імовірним не надто видовищним протистоянням. Букмекери трохи більше вірять в успіх "россонері". Вихід Мілана до наступного раунду турніру (основний час/серія пенальті) оцінюється в 1.87, а Наполі — в 1.93.

Зазначимо, що другий півфінал, в якому Болонья протистоятиме Інтеру, відбудеться завтра, 19 грудня, розпочавшись о 21:00. Вирішальний поєдинок заплановано на 22.12.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Наполі: Мілінкович-Савич — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно — Політано, Лоботка, Мактоміней, Спінаццола — Нерес, Гойлунн, Ельмас

Мілан: Меньян — Томорі, Де Вінтер, Павлович — Салемакерс, Лофтус-Чік, Модрич, Рабьйо, Бартезагі — Нкунку, Пулішич

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 0:0