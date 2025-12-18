Іспанія

Олександр Пищур-молодший може стати новим придбанням команди.

Український нападник угорського Дьора Олександр Пищур-молодший може продовжити кар’єру в Іспанії. Як повідомляє журналіст Іван Куірос, 20-річний форвард потрапив у сферу інтересів Жирони, яка вже зробила офіційну пропозицію щодо його трансферу.

El Girona FC habría ofertado por el delantero Oleksandr Pyshchur (20|🇺🇦🇭🇺) del Győri ETO FC (20p/4g/1a — 344’).

Dada la escasa participación en el conjunto húngaro del internacional ucraniano U21, pinta a opción para el filial.



ℹ️ @NSOnline pic.twitter.com/CJeX3lFKLa — Ivan Quirós (@QuirosRuiz) December 17, 2025

Олександр Пищур приєднався до Дьора влітку 2025 року. У поточному сезоні нападник провів 20 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився чотирма забитими м’ячами та однією результативною передачею. Також форвард залучається до матчів збірної України U-21.

Жирона, за яку нині виступають українці Владислав Ванат, Віктор Циганков та Владислав Крапивцов, після 17 турів іспанської Прімери посідає 18-те місце, маючи 15 очок. Свій наступний матч команда Мічела проведе 21 грудня, коли на домашньому стадіоні прийматиме Атлетіко.