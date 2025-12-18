Олександр Пищур-молодший може стати новим придбанням команди.
Олександр Пищур-молодший, getty images
Український нападник угорського Дьора Олександр Пищур-молодший може продовжити кар’єру в Іспанії. Як повідомляє журналіст Іван Куірос, 20-річний форвард потрапив у сферу інтересів Жирони, яка вже зробила офіційну пропозицію щодо його трансферу.
Олександр Пищур приєднався до Дьора влітку 2025 року. У поточному сезоні нападник провів 20 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився чотирма забитими м’ячами та однією результативною передачею. Також форвард залучається до матчів збірної України U-21.
Жирона, за яку нині виступають українці Владислав Ванат, Віктор Циганков та Владислав Крапивцов, після 17 турів іспанської Прімери посідає 18-те місце, маючи 15 очок. Свій наступний матч команда Мічела проведе 21 грудня, коли на домашньому стадіоні прийматиме Атлетіко.