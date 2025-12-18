Інше

Ветеран оборони достроково припинив співпрацю з клубом і став вільним агентом.

Бразильський захисник Тіаго Сілва більше не є гравцем Флуміненсе. Про це офіційно повідомила пресслужба клубу.

O Fluminense FC informa que o zagueiro Thiago Silva formalizou, na tarde desta terça-feira (16/12), no CT Carlos Castilho, sua rescisão contratual com o clube.



Formado nas categorias de base do Tricolor, Thiago encerra sua segunda passagem pela equipe profissional do… pic.twitter.com/0wGG7P8ybg — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 17, 2025

Сторони дійшли згоди щодо дострокового розірвання контракту, тож 41-річний футболіст отримав статус вільного агента й може безперешкодно підписати угоду з новим клубом. До Флуміненсе Сілва повернувся в середині 2024 року та відтоді був капітаном команди.

За цей період досвідчений центрбек провів 46 матчів у всіх турнірах, відзначившись чотирма забитими м’ячами та однією результативною передачею. Transfermarkt наразі оцінює вартість гравця у 600 тисяч євро.

Головною причиною відходу Тіаго Сілви стали сімейні обставини. Дружина та діти футболіста проживають у Лондоні, де його сини виступають за академію Челсі, а старший з них у другій половині 2025 року підписав свій перший професійний контракт. Сам захисник не планує завершувати кар’єру та розглядає варіанти продовження виступів у Європі, бажано ближче до Великої Британії.

Керівництво Флуміненсе намагалося переконати Сілву залишитися, апелюючи до участі команди в Кубку Лібертадорес і близькості чемпіонату світу-2026, однак домовитися не вдалося. Тепер клуб із Ріо-де-Жанейро працюватиме над пошуком заміни на позицію центрального захисника в зимове трансферне вікно.