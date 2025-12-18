Інше

Дивіться відео найкращих моментів матчу Міжконтинентального кубка, який відбувся 17 грудня 2025 року.

Французький Парі Сен-Жермен у фінальному матчі Міжконтинентального кубка обіграв бразильський Фламенгу в Ер-Раяні в серії пенальті.

Команда Феліпе Луїса виявилась доволі складним суперником для підопічних Луїса Енріке, хоча ті й забили першими до перерви.

Але вже в другому таймі основного часу бразильці відігрались, після чого перевели гру в овертайми, вистояли, дотягнули до пенальті, але зрештою провалили "лотерею".

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Фламенгу у рамках чвертьфіналу Кубка ліги-2025/26:

ПСЖ — Фламенгу 1:1 (2:1 — пен.)

Голи: Кварацхелія, 38 — Жоржиньйо, 62 (пен.)

ПСЖ: сафонов — Заїр-Емері, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Невеш, Вітінья, Руїс (Нджанту, 107) — Лі Кан Ін (Маюлю, 34, Барколя, 65), Дуе (Дембеле, 78), Кварацхелія (Мбає, 91).

Фламенгу: Россі — Варела, Ортіс, Перейра, Алекс Сандро — Пульгар (Сауль, 74), Жоржиньйо (де ла Крус, 75) — Карраскаль (Педру, 56), Де Арраскаета (Евертон, 75), Енріке (Луїш Араужу, 90+2) — Плата (Ліно, 107).

Попередження: Руїс, Вітінья, Пачо — Жоржиньйо, Алекс Сандро, Пульгар, Плата, Сауль, Жунінью