Особливе досягнення — для "Особливого".
Жозе Моурінью, Getty Images
18 грудня 2025, 09:10
Лісабонська Бенфіка напередодні здобула гостьову перемогу в матчі 1/8 фіналу Кубка Португалії над СК Фаренсе (2:0).
Після завершення гри прес-служба "орлів" акцентувала увагу футбольної спільноти на тому факті, що для головного тренера Жозе Моурінью це був 750 переможний матч на чолі всіх клубів у його тривалій тренерській кар’єрі.
Нагадаємо, що раніше 62-річний Жозе очолював Порту, лондонський Челсі, міланський Інтер, мадридський Реал, Манчестер Юнайтед, лондонський Тоттенгем, Рому та Фенербахче.
Чинний контракт Моурінью розрахований до літа 2027 року.