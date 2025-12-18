Португалія

Особливе досягнення — для "Особливого".

Лісабонська Бенфіка напередодні здобула гостьову перемогу в матчі 1/8 фіналу Кубка Португалії над СК Фаренсе (2:0).

Після завершення гри прес-служба "орлів" акцентувала увагу футбольної спільноти на тому факті, що для головного тренера Жозе Моурінью це був 750 переможний матч на чолі всіх клубів у його тривалій тренерській кар’єрі.

Нагадаємо, що раніше 62-річний Жозе очолював Порту, лондонський Челсі, міланський Інтер, мадридський Реал, Манчестер Юнайтед, лондонський Тоттенгем, Рому та Фенербахче.

Чинний контракт Моурінью розрахований до літа 2027 року.