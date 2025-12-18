Як повідомляється, Анчелотті сам поінформував керівництво про рішення не продовжувати роботу після того, як рада директорів ухвалила звільнення тренера з фізичної підготовки Луки Гуерри. Італієць дав зрозуміти, що готовий залишитися в Ботафого лише за умови збереження всього тренерського штабу, однак клуб на це не погодився.

За інформацією видання ge, саме Лука Гуерра опинився в центрі внутрішніх дискусій через велику кількість м’язових травм у команди протягом сезону-2025. У клубі лунала критика щодо надмірної інтенсивності тренувань, яка не завжди відповідала щільному календарю бразильського футболу. Сам Анчелотті раніше заявляв, що контроль навантажень був одним із ключових завдань його штабу.

Давіде Анчелотті, для якого робота в Ботафого стала першим повноцінним досвідом у ролі головного тренера, залишає клуб із такими показниками: 14 перемог, 11 нічиїх та 7 поразок. За підсумками минулого сезону команда фінішувала на шостому місці в чемпіонаті Бразилії.

Разом з Анчелотті Ботафого також залишили Лука Гуерра та його асистенти Луїс Тевенет і Ендрю Манган. У клубі повідомили, що новий тренерський штаб буде оголошено найближчим часом.