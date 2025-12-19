Італія

Наставник Наполі відзначив бойовий дух команди у півфіналі Суперкубка Італії.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте прокоментував перемогу над Міланом у півфіналі Суперкубка Італії з рахунком 2:0.

"Коли зустрічаєш сильні команди, такі як Мілан, який має чудових гравців, перемога додає впевненості. Але грати кожні три дні з обмеженим складом завжди дорого коштує енергії", — сказав Конте.

Він пояснив, що фізична підготовка та командний дух стали ключовими факторами успіху:



"Сьогодні хлопці показали силу, рішучість і бажання виграти. Ми грали енерговитратний футбол, але це те, що нам подобається. Коли ми працюємо як команда, ми конкурентоспроможні з будь-яким суперником", — додав тренер.

Особливо Конте відзначив молодих гравців:



"Елмас зіграв на позиції 10. Ми підготували певні рухи, щоб створити проблеми лінії з п’яти захисників Мілана. Він зіграв добре, але може ще краще. Хойлунд теж показав свій рівень, йому всього 22 роки, а він уже вирішальний для команди".

Також тренер похвалив ветеранів:



"Модріч неймовірний. Він має харизму і енергію, навіть у 39 років робить різницю на полі. Його поява не змінила наш план, бо інші гравці, як Яшарі, також можуть бути плеймейкерами".

Конте підкреслив, що травми залишаються проблемою, але команда адаптується:



"Травмовані гравці все ще відсутні, але інші зараз більше залучені. Ми маємо продовжувати в тому ж дусі. Перш за все, треба добре підготуватися до фіналу. Хлопці заслуговують на цей трофей".

Наполі у фіналі Суперкубка зустрінеться з переможцем пари Болонья – Інтер:



"Ми просто хотіли потрапити у фінал, щоб мати шанс поборотися за трофей. Обидва потенційні суперники дуже сильні, але ми будемо готові", — заявив Конте.

Нагадаємо, Наполі звинуватив головного тренера Мілана Массіміліано Аллегрі за образи помічника Антоніо Конте.

В Серії А Наполі йде на третьому місці відстаючи від лідера Інтера на два залікові пункти. У Лізі Чемпіонів "неаполітанці" займають 23-е місце після шести турів, попереду ще два поєдинки, проти Копенгагена та Челсі.