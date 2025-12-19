Італія

Мілан програв 0:2, а тренер "россонері" висловлювався образливо щодо помічника Конте.

Наполі виступив з офіційною заявою після півфінального матчу Суперкубка Італії проти Мілана, в якому неаполітанці перемогли з рахунком 2:0. Клуб звинуватив головного тренера Мілана Массіміліано Аллегрі в образі помічника Антоніо Конте та спортивного координатора Наполі Габріеле Оріалі.

За інформацією клубу, інцидент стався на 89-й хвилині зустрічі, коли Аллегрі в присутності численних учасників матчу та в прямому телеефірі неодноразово дозволяв собі грубі та образливі висловлювання на адресу Оріалі.

"ФК Наполі рішуче засуджує поведінку тренера Мілана Массіміліано Аллегрі. Така агресія, яка повністю вийшла з-під контролю, не повинна залишитися без уваги, тим більше за умов повної відеофіксації події", — йдеться в заяві неаполітанського клубу.

Протягом матчу між лавами запасних неодноразово виникала напруга, а наприкінці зустрічі між гравцями також сталася словесна сутичка. Після фінального свистка тренери команд не потиснули один одному руки — принаймні цей момент не був зафіксований телекамерами.

У Наполі висловили сподівання, що дисциплінарні органи належним чином відреагують на дії наставника Мілана. У другому півфіналі Суперкубка Італії Болонья зіграє з Інтером, а переможець цієї пари зустрінеться з Наполі у фіналі турніру.