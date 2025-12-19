Англія

Участь нападника у наступному матчі проти Сандерленда залишається під питанням через обмеженість у рухах.

Головний тренер Брайтона Фабіан Гюрцелер поділився інформацією про стан здоров'я форварда Денні Велбека. У минулому поєдинку Прем'єр-ліги проти Ліверпуля нападник зміг з'явитися на полі лише наприкінці гри.

"Велбек іноді робить неймовірні речі, але ми подивимося, чи зможе він вийти у стартовому складі. Проблема однозначно ще не вирішена — Денні все ще був обмежений у рухах під час тренувального тижня", — зазначив Гюрцелер під час спілкування з журналістами.

У поточному сезоні чемпіонату Англії-2025/26 Денні Велбек продемонстрував хорошу результативність, забивши сім голів у 16 матчах.

Вже цієї суботи, 20 грудня, Брайтон прийматиме Сандерленд у рамках домашнього поєдинку Прем'єр-ліги.