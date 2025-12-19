Іспанія

Голкіпер каталонського клубу Марк-Андре тер Штеген не планує змінювати команду під час січневого трансферного вікна.

Воротар Барселони тер Штеген не збирається змінювати клуб у січні, незважаючи на брак ігрового часу. У поточному сезоні через травму 33-річний німець провів лише один поєдинок — у вівторок проти Депортіво Гвадалахара (2:0) в 1/16 фіналу Кубка Іспанії.

Барселона наразі довіряє місце у воротах Ж. Гарсії та готова віддати тер Штегена в оренду в іншу команду, навіть виплачуючи частину його зарплати. Проте сам гравець готовий залишитися і змиритися з роллю другого номера, повідомляє Marca.

Також зазначається, що головного тренера збірної Німеччини Юліана Нагельсманна влаштує варіант, при якому тер Штеген гратиме лише в Кубку Іспанії перед початком ЧС-2026. Чинна угода голкіпера з Барселоною діє до червня 2028 року.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем націлився на тер Штегена на тлі можливого відходу Вікаріо.