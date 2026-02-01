Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 Тоттенгем прийматиме Манчестер Сіті.

Поєдинок відбудеться в неділю, 1 лютого, на Тоттенгем Готспур Стедіум у Лондоні, Англія. Початок — о 18:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті можна поставити з коефіцієнтом 1.71, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 4.64. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.32.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Одна з команд переможе з різницею в 1 гол", представлений показником 2.50.

Коефіцієнтом 2.08 оцінена ймовірність того, що в другому таймі буде забито більше голів, аніж у першому.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Фора Тоттенгем: +1,0". На нього можна поставити з показником 1.74.

Слідкуйте за матчем Тоттенгем — Манчестер Сіті на Football.ua.