Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Тоттенгем — Манчестер Сіті, Getty Images
01 лютого 2026, 10:04
У рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 Тоттенгем прийматиме Манчестер Сіті.
Поєдинок відбудеться в неділю, 1 лютого, на Тоттенгем Готспур Стедіум у Лондоні, Англія. Початок — о 18:30 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті можна поставити з коефіцієнтом 1.71, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 4.64. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.32.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Одна з команд переможе з різницею в 1 гол", представлений показником 2.50.
Коефіцієнтом 2.08 оцінена ймовірність того, що в другому таймі буде забито більше голів, аніж у першому.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Фора Тоттенгем: +1,0". На нього можна поставити з показником 1.74.
Слідкуйте за матчем Тоттенгем — Манчестер Сіті на Football.ua.