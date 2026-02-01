Іспанія

Чергова спроба залишити Аталанту.

Нігерійський нападник Адемола Лукман планував ще минулого літа розпочати сезон у складі іншого клубу й до останнього вірив у перехід до міланського Інтера, який зрештою так і не стався.

28-річний виконавець після цього продовжив виступи за бергамаську Аталанту, але три голи та два асисти за 19 матчів — не надто видатні показники, з огляду на попередні здобутки цього гравця.

Проте цієї зими Лукман знову надзвичайно близький до відходу з "Богині" й, судячи з усього, на цей раз справа таки завершиться трансфером.

Мадридський Атлетіко в останні дні трансферного вікна форсує перемовини та із ставкою в 40 млн євро готовий придбати нападника.

Тим часом турецький Фенербахче не відступає та пропонує Лукману кращі особисті умови, аніж може запропонувати іспанський колектив.

Однак думки самого футболіста наразі пов’язані лише з "матрацниками", які, судячи з усього, уже мають домовленість з Аталантою.

Контракт буде підписано на п’ять років із зарплатнею в 6 млн євро за сезон + бонуси.