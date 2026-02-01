Северная Америка

Луїс Суарес знову нагадав про свій клас забитим м’ячем

Інтер Маямі продовжує підготовку до нового сезону МЛС. У черговому контрольному поєдинку підопічні Маскерано зустрілися з колумбійським грандом Атлетіко Насьональ і здобули перемогу з рахунком 2:1.

Головним героєм зустрічі знову став ветеран команди Луїс Суарес, який нещодавно продовжив контракт. Уругвайський нападник продемонстрував, що не втратив свого гольового чуття, відзначившись важливим взяттям воріт. Його гол став окрасою матчу та ключовим моментом, який дозволив Інтер Маямі схилити шальки терезів на свою користь. Ліонель Мессі, як завжди, був диригентом атак своєї команди, створюючи небезпеку біля воріт суперника.

Окрім результату, увага вболівальників була прикута до дебюту Германа Бертераме. Аргентинський нападник, який нещодавно приєднався до клубу, вперше отримав ігрові хвилини у складі нової команди. Хоча Бертераме ще не встиг відзначитися результативними діями, його поява на полі додала варіативності атаці флоридців. Тренерський штаб розраховує, що зв'язка Бертераме з Мессі та Суаресом стане грізною силою в майбутньому сезоні.

Перемога над сильним суперником, яким є Атлетіко Насьональ, додає впевненості Інтер Маямі перед стартом офіційних змагань. Команда демонструє непогану форму, а інтеграція новачків проходить за планом.