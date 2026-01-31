Англія

Останнім часом німець додав у ефективності.

Півзахисник англійського Ліверпуля Флоріан Вірц висловився про свій трансфер в стан «червоних». Цитує німця BBC.

Адаптація? Я подумав: «Це відповідне місце, щоб стати кращим і сильнішим». Клуб дуже великий, команда виграла АПЛ минулого сезону.

У мене були дуже добрі зустрічі з тренером перед переходом плюс кілька гравців зв'язалися зі мною. Вірджіл ван Дейк, Мохамед Салах також надіслали мені повідомлення. Вони не благали мене перейти, а просто намагалися дати мені уявлення про Ліверпуль.

Вірджіл сказав, що буде радий моєму приходу, і, можливо, я зможу допомогти команді стати ще кращою, ніж минулого сезону.

Приємно чути такі речі, і це допомагає зрештою прийняти рішення. Я, як і раніше, радий, що здійснив це, навіть незважаючи на те, що початок був непростим.

Я був дуже радий переходу і хотів миттєво досягти успіху. Але вийшло не так. Мені потрібно було залишатися сильним духом і продовжувати вірити в себе, що в якийсь момент все має вийти.

Я казав собі: «Ти так добре грав у Німеччині, не можна тут забути, як грати у футбол».

Не завжди було легко зберігати впевненість на полі, але гадаю, що я дуже добре з цим справлявся, і мені допомагали люди навколо», — сказав Вірц.

Цього сезону Флоріан Вірц відіграв за Ліверпуль 31 матч, забив пʼять голів та віддав сім результативних передач.