СУБОТА, 31 СІЧНЯ, 22:00 ▪️ ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Для Ліверпуля початок 2026 року у Прем’єр-лізі виявився дуже непростим. Команда Арне Слота ще не перемагала в чемпіонаті після Нового року, а драматична поразка від Борнмута з голом у компенсований час стала болісним ударом і перервала 13-матчеву безпрограшну серію. "Червоні" опустилися на шосту сходинку й дедалі частіше платять за власні помилки в обороні наприкінці матчів.

Водночас домашній Енфілд традиційно залишається місцем потужності. Розгром Карабаха 6:0 у Лізі чемпіонів не лише гарантував вихід до плей-оф без додаткового раунду, а й продовжив безпрограшну серію на своєму полі до семи матчів у всіх турнірах. Навіть кадрові проблеми в захисті не знімають із Ліверпуля статус фаворита — команда стабільно створює моменти та нав’язує високий темп гри.

Ньюкасл підходить до матчу з меншою стабільністю в національному чемпіонаті. Поразка від Астон Вілли без Бруно Гімараеса знову оголила залежність команди від ключових гравців, а два тури без забитих м’ячів відкинули "сорок" на дев’яте місце турнірної таблиці. Виїзна форма залишається слабким місцем — лише три перемоги на чужих полях за увесь сезон.

Втім, у Європі команда Едді Гау зуміла показати характер, зігравши внічию з чинним володарем трофею Ліги чемпіонів ПСЖ у Парижі. Повернення Бруно додає оптимізму, але кадрові втрати й думки про майбутній півфінал-відповідь Кубка ліги з Манчестер Сіті можуть вплинути на концентрацію. Історія ж протистоянь на Енфілді — 29 домашніх матчів Ліверпуля без поразок від Ньюкасла — не на користь гостей. Утім, не забуваємо, що саме "сороки" рік тому позбавили "червоних" можливості виграти трофей за підсумками фіналу Кубка англійської ліги, та у першому колі перемога мерсісайдцям далася справжнім дивом.