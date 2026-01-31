Football.ua представляє прев'ю матчу 24-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 31 січня та розпочнеться о 22:00.
Ліверпуль — Ньюкасл Юнайтед, Getty Images
31 січня 2026, 08:25
У суботу ввечері на Енфілді відбудеться важливе північне дербі, де Ліверпуль і Ньюкасл Юнайтед зійдуться в поєдинку, життєво необхідному для їхніх амбіцій щодо потрапляння до четвірки ліги. Обидва клуби намагаються повернутися на переможну хвилю в чемпіонаті, і ця гра обіцяє бути напруженою та емоційною. Команди приходять на матч після контрастних результатів у єврокубках, але зі спільним бажанням виправити турнірне становище в АПЛ.
ЛІВЕРПУЛЬ — НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД
СУБОТА, 31 СІЧНЯ, 22:00 ▪️ ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS
Для Ліверпуля початок 2026 року у Прем’єр-лізі виявився дуже непростим. Команда Арне Слота ще не перемагала в чемпіонаті після Нового року, а драматична поразка від Борнмута з голом у компенсований час стала болісним ударом і перервала 13-матчеву безпрограшну серію. "Червоні" опустилися на шосту сходинку й дедалі частіше платять за власні помилки в обороні наприкінці матчів.
Водночас домашній Енфілд традиційно залишається місцем потужності. Розгром Карабаха 6:0 у Лізі чемпіонів не лише гарантував вихід до плей-оф без додаткового раунду, а й продовжив безпрограшну серію на своєму полі до семи матчів у всіх турнірах. Навіть кадрові проблеми в захисті не знімають із Ліверпуля статус фаворита — команда стабільно створює моменти та нав’язує високий темп гри.
Ньюкасл підходить до матчу з меншою стабільністю в національному чемпіонаті. Поразка від Астон Вілли без Бруно Гімараеса знову оголила залежність команди від ключових гравців, а два тури без забитих м’ячів відкинули "сорок" на дев’яте місце турнірної таблиці. Виїзна форма залишається слабким місцем — лише три перемоги на чужих полях за увесь сезон.
Втім, у Європі команда Едді Гау зуміла показати характер, зігравши внічию з чинним володарем трофею Ліги чемпіонів ПСЖ у Парижі. Повернення Бруно додає оптимізму, але кадрові втрати й думки про майбутній півфінал-відповідь Кубка ліги з Манчестер Сіті можуть вплинути на концентрацію. Історія ж протистоянь на Енфілді — 29 домашніх матчів Ліверпуля без поразок від Ньюкасла — не на користь гостей. Утім, не забуваємо, що саме "сороки" рік тому позбавили "червоних" можливості виграти трофей за підсумками фіналу Кубка англійської ліги, та у першому колі перемога мерсісайдцям далася справжнім дивом.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля в основний час пропонується коефіцієнт 1.78, тоді як потенційний успіх Ньюкасл Юнайтед оцінюється показником 4.00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.00.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ЛІВЕРПУЛЬ : Аліссон — Собослаї, Ендо, ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Вірц, Гакпо — Екітіке
НЬЮКАСЛ : Поуп — Тіав, Ботман, Берн — Тріпп’єр, Бруно, Тоналі, Голл — Барнс, Вісса, Гордон
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:1