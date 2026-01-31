СУБОТА, 31 СІЧНЯ, 19:30 ▪️ СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Форма "синіх" під керівництвом нового головного тренера Ліама Росеньйора вражає — п’ять перемог у шести матчах у всіх турнірах, включаючи впевнені успіхи в чемпіонаті. Після перемоги над Крістал Пелес (3:1) команда піднялася на п’яту сходинку і відстає всього на одне очко від четвертої позиції. А в середу Челсі показав справжній характер, здолавши на виїзді Наполі (3:2) і вийшовши напряму до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Ключовим гравцем атаки став Жуан Педро, який забив чотири голи в останніх чотирьох матчах.

Челсі демонструє не лише результативність (11 голів за 5 турів), але й оборонну стійкість, пропустивши в лізі лише 25 м'ячів. Ця рівновага дозволяє атакувальним гравцям діяти сміливо. Історично проти Вест Гема "сині" домінують: чотири останні перемоги в чемпіонаті з загальним рахунком 15:2. На своєму полі вони не програвали "молотобійцям" в останніх 19 матчах Прем’єр-ліги, здобувши 14 перемог.

Після жахливої серії з 10 матчів без перемог Вест Гем нарешті знайшов свій ритм. Під керівництвом Нуну Ешпіріту Санту клуб здобув три перемоги поспіль: спочатку у Кубку Англії над КПР (2:1), а потім — сенсаційно над Тоттенгемом на виїзді (2:1) та вдома над Сандерлендом (3:1). Ці результати дали надію, однак команда все ще залишається в зоні вильоту, на 18-му місці, відстаючи від безпечної зони на 5 очок.

Головною проблемою "молотобійців" залишається вразлива оборона. У чемпіонаті вони вже пропустили 45 м'ячів, що майже вдвічі більше, ніж у суперника. Навіть у переможних матчах команда часто втрачає контроль при швидких переходах суперника. Для Вест Гема цей матч — шанс вперше з 2021 року виграти два лондонські дербі поспіль і продовжити життєво важливу переможну серію, однак історична статистика на виїзді проти Челсі дуже сувора.