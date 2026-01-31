Англія

Клубу терміново потрібні захисники на правий фланг.

Англійський Ліверпуль у розпал сезону зіштовхнувся з кадровими проблемами на правому фланзі оборони й потребує підсилення вже під завісу зимового трансферного вікна.

Можливо, "червоним" при цьому вдасться отримати й гравця світового рівня в цих умовах, якщо перемовини з міланським Інтером щодо нідерландця Дензела Думфріса пройдуть успішно.

29-річний виконавець нещодавно змінив агента, що пов’язують із його можливим відходом із "нерадзуррі" вже найближчим часом.

Ліверпуль у цьому бачить вікно можливостей та готовий діяти рішуче в перемовинах.

Інтер натомість запитує доволі помірні відступні в 25 млн євро за футболіста з контрактом до 2028 року.

У цьому сезоні Думфріс через травми провів усього 15 матчів, забивши три голи.