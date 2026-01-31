Клубу терміново потрібні захисники на правий фланг.
Дензел Думфріс, Getty Images
31 січня 2026, 11:24
Англійський Ліверпуль у розпал сезону зіштовхнувся з кадровими проблемами на правому фланзі оборони й потребує підсилення вже під завісу зимового трансферного вікна.
Можливо, "червоним" при цьому вдасться отримати й гравця світового рівня в цих умовах, якщо перемовини з міланським Інтером щодо нідерландця Дензела Думфріса пройдуть успішно.
29-річний виконавець нещодавно змінив агента, що пов’язують із його можливим відходом із "нерадзуррі" вже найближчим часом.
Ліверпуль у цьому бачить вікно можливостей та готовий діяти рішуче в перемовинах.
Інтер натомість запитує доволі помірні відступні в 25 млн євро за футболіста з контрактом до 2028 року.
У цьому сезоні Думфріс через травми провів усього 15 матчів, забивши три голи.