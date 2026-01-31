Туреччина

У "орлів" буде опція викупу футболіста "нерадзуррі" після закінчення сезону.

Півзахисник міланського Інтера Кріст'ян Асллані став гравцем Бешикташа, повідомляє прес-служба турецького клубу.

Орендна угода з 23-річним албанцем розрахована до кінця сезону і включає опцію викупу футболіста.

У першій половині сезону Асллані виступав за Торіно на правах оренди – на його рахунку 16 матчів. При цьому "бики" також мали опцію викупу гравця.

Після 17 турів Бешикташ набрав 27 очок і посідає п'яте місце у турецькій Суперлізі.