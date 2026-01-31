Football.ua представляє прев'ю матчу 24-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 31 січня та розпочнеться о 17:00.
Лідс Юнайтед — Арсенал, Getty Images
31 січня 2026, 08:05
24-й тур англійської Прем’єр-ліги подарує протистояння з різними цілями, але однаково високою напругою: Лідс Юнайтед на рідному Елланд Роуд прийматиме лідера чемпіонату Арсенал. Для господарів кожне очко — крок до збереження прописки, для гостей — спроба зупинити певний спад у результатах і втримати перше місце.
ЛІДС ЮНАЙТЕД — АРСЕНАЛ
СУБОТА, 31 СІЧНЯ, 17:00 ▪️ ЕЛЛАНД РОУД, ЛІДС ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS
Команда Даніеля Фарке підходить до матчу з обережним оптимізмом. Лідс програв лише раз за останні 11 матчів у всіх турнірах, а домашня форма залишається ключовим аргументом у боротьбі за виживання. "Павичі" поступилися лише двічі в АПЛ на Елланд Роуд у цьому сезоні та стабільно забивають перед власними вболівальниками.
Нещодавня нічия з Евертоном залишила подвійні відчуття: Лідс контролював гру, але втратив перемогу наприкінці зустрічі. Водночас переможний результат проти Челсі, а також очки, відібрані у Ліверпуля й Манчестер Юнайтед удома, доводять — цей Лідс уміє терпіти, ламати ритм фаворитів і карати за помилки.
Арсенал приїжджає до Йоркширу в не найкращому настрої, якщо говорити про останні виступи команди в чемпіонаті Англії. Три матчі без перемог і болюча поразка від Манчестер Юнайтед скоротили відрив на вершині таблиці до чотирьох очок. Проблеми з креативом у позиційних атаках у поєдинках АПЛ знову дали про себе знати, а захист уже не виглядає настільки непрохідним, як раніше.
Втім, перемога над Кайратом у Лізі чемпіонів із максимальним результатом у ліговому етапі Ліги чемпіонів додала впевненості. Мікель Артета очікує повернення ключових гравців основи, а Кай Гаверц своїм яскравим виходом в найпрестижнішому єврокубку заслужив на шанс з перших хвилин. Виїзна статистика "канонірів" усе ще одна з найкращих у лізі — і це важливий фактор перед складним візитом.
Матч обіцяє бути жорстким і тактичним. Лідс спробує зіграти компактно, нав’язати боротьбу й використати силу домашніх трибун, тоді як Арсеналу потрібно швидко повернути контроль і довести статус претендента на титул. Елланд Роуд уже не раз цього сезону ламав плани грандів — тож на гостей чекає серйозне випробування. За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу в основний час пропонується коефіцієнт 1.52, тоді як потенційний успіх Лідс Юнайтед оцінюється показником 6.33. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.25.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ЛІДС ЮНАЙТЕД : Дарлоу — Родон, Стрейк, Борноу — Богл, Груєв, Штах, Ампаду, Джастін — Ааронсон, Калверт-Льюїн
АРСЕНАЛ : Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Інкап’є — Едегор, Субіменді, Райс — Сака, Гаверц, Троссар
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 0:2