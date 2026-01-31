СУБОТА, 31 СІЧНЯ, 17:00 ▪️ ЕЛЛАНД РОУД, ЛІДС ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Команда Даніеля Фарке підходить до матчу з обережним оптимізмом. Лідс програв лише раз за останні 11 матчів у всіх турнірах, а домашня форма залишається ключовим аргументом у боротьбі за виживання. "Павичі" поступилися лише двічі в АПЛ на Елланд Роуд у цьому сезоні та стабільно забивають перед власними вболівальниками.

Нещодавня нічия з Евертоном залишила подвійні відчуття: Лідс контролював гру, але втратив перемогу наприкінці зустрічі. Водночас переможний результат проти Челсі, а також очки, відібрані у Ліверпуля й Манчестер Юнайтед удома, доводять — цей Лідс уміє терпіти, ламати ритм фаворитів і карати за помилки.

Арсенал приїжджає до Йоркширу в не найкращому настрої, якщо говорити про останні виступи команди в чемпіонаті Англії. Три матчі без перемог і болюча поразка від Манчестер Юнайтед скоротили відрив на вершині таблиці до чотирьох очок. Проблеми з креативом у позиційних атаках у поєдинках АПЛ знову дали про себе знати, а захист уже не виглядає настільки непрохідним, як раніше.

Втім, перемога над Кайратом у Лізі чемпіонів із максимальним результатом у ліговому етапі Ліги чемпіонів додала впевненості. Мікель Артета очікує повернення ключових гравців основи, а Кай Гаверц своїм яскравим виходом в найпрестижнішому єврокубку заслужив на шанс з перших хвилин. Виїзна статистика "канонірів" усе ще одна з найкращих у лізі — і це важливий фактор перед складним візитом.