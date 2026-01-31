Інше

Основний голкіпер збірної Хорватії знову виступатиме за загребський клуб — воротар приєднався на правах оренди з Фенербахче.

Динамо Загреб офіційно оголосило про повернення воротаря Домініка Ліваковича.

31-річний голкіпер національної збірної Хорватії перейшов до загребського клубу на правах оренди з турецького Фенербахче та вже готовий працювати з командою під керівництвом головного тренера Маріо Ковачевича.

Лівакович повернувся до Максимира після майже двох із половиною років відсутності. Клуб він залишив у серпні 2023 року після семи повноцінних сезонів, протягом яких виграв 12 трофеїв, провів 293 офіційні матчі та 138 разів зберіг свої ворота "сухими".

Нагадаємо, що першу половину сезону Домінік Лівакович перебував у таборі Жирону, за яку так і не провів жодного матчу.