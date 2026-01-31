Іспанія

Іспанець відзначив гру Вінісіуса.

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа висловився про «недоторканих» гравців «вершкових». Його слова наводить Marca.

«Розумію ці розмови, але я хочу, щоб на полі були найкращі гравці. Чим більше ігрового часу вони одержують, тим краще.

Ми бачили це у матчі проти Вільярреалу – гол Кіліана Мбаппе став результатом дуже сильної дії Вінісіуса. Це футболісти, здатні переламати хід гри будь-якої миті.

Є люди, які не є вболівальниками Реала і не хочуть бачити їх на полі, але названі гравці входять до десятки найкращих у світі.

Справа не в моїй впевненості в них, а в їхній грі, яка дозволяє їм виходити на поле», – сказав Арбелоа.