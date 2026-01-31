Англія

Минулого літа "леви" заплатили за гравця 35 мільйонів євро.

Крістал Пелес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Астон Вілли Еванном Гессаном.

Орендна угода з 24-річним французом розрахована до кінця сезону та включає опцію викупу. У складі "склярів" футболіст виступатиме під 29 номером.

Нагадаємо, лише минулого літа Гессан перебрався до складу "левів" із Ніцци за 35 мільйонів євро. Цього сезону Еванн провів 21 матч, у яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Після 23 турів Крістал Пелес набрав 28 очок і посідає 15 місце в АПЛ, а Астон Вілла йде на третій позиції з 46 балами.