Іспанія

Захисник готовий до гри проти Райо Вальєкано після тривалого лікування травми.

Захисник мадридського Реала Ферлан Менді повернувся до тренувань у загальній групі та має шанс вийти на поле вже найближчим часом. Про це повідомляє Marca.

Француз не грав останні місяці через проблеми з м’язами, які виникли після фіналу Суперкубку Іспанії проти Барселони. Менді відновив фізичну форму та готується до матчу проти Райо Вальєкано, який відбудеться 1 лютого. Остаточне рішення про його участь у поєдинку прийматимуть медики безпосередньо перед грою.

Цього сезону Менді провів лише три матчі у всіх турнірах, більшість часу він лікував ушкодження м’язів та стегна. Через останнє травмування захисник пропустив близько двох місяців.

Наразі у лазареті Реала залишається Едер Мілітао, повернення якого очікується навесні.

Раніше відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги чемпіонів, де Реал у суперники отримав Бенфіку.