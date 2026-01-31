Ліга чемпіонів

"Орли" знову гратимуть з "вершковими".

Головний тренер лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью висловився про жереб раунду плей-офф Ліги чемпіонів, який звів його команду з мадридським Реалом.

«У нас було лише два варіанти – Реал або Інтер. Вибір був не дуже великий.

Нам дісталися королі. Днями, коли гравець Реала віддав мені свою футболку після гри, я жартома показав своїм колегам символ, який вони носять на рукаві. Вони мають 15 титулів... Вони королі. Цим усе сказано. Це не просто історія.

Ми гратимемо проти, безперечно, найсерйознішого претендента на перемогу у турнірі. Але до цього ми маємо провести три гри – з Тонделою, Санта-Кларою та Алверкою, і це те, на чому ми повинні зосередитися», – сказав Моурінью.